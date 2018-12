Tchad : "bilan positif" après la tournée du ministre de l'Enseignement supérieur

Le ministre de l'Enseignement supérieur, David Houdeingar Ngarimaden, a fait ce mercredi 26 décembre le bilan d'une tournée qu'il a effectué dans la zone méridionale du pays.



"Le bilan est positif en ce sens qu'avec la délégation qui m'a accompagnée, nous avons échangé avec les différents acteurs de terrain. Personnellement, je revient satisfait de cette tournée car dans un langage fort et direct avec les différents acteurs, nous sommes arrivés à nous comprendre et à s'engager ensemble pour un enseignement de qualité", a-t-il déclaré.



D'après le ministre, le constat qui a été fait lors des différentes rencontres est relatif à l'existence de deux types de problèmes : le premier est celui du dysfonctionnement du système académique dû notamment au problème de gouvernance, d'encadrement, des infrastructures, des retards dans le versement des primes et arriérés de salaire des enseignants, et le retard dans le redémarrage des oeuvres universitaires. Le second problème est relatif à la persistance des anti-valeurs qui ont un impact sur le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur.



Le gouvernement entend recruter au moins 1500 professeurs en 2019 pour faire face au manque d'enseignants dans les filières scientifiques et dans les provinces.