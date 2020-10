Tchad : bilan positif pour le Club d'épargne et de crédit de Pala avec ses 19.000 adhérents

Le club d'épargne et de crédit (CEC) de Pala a tenu lundi sa 28ème assemblée générale ordinaire (AGO) au Centre Culturel Nicodème (CCN). C'est le secrétaire général du département de Mayo Dallah, Mahamat Béchir Obi Sougui, qui a ouvert et clos les travaux en présence de quelques responsables et membres sociétaires du CEC.



Selon la présidente du Conseil d'administration (PCA), Houa Eveline, d'énormes réalisations ont été faites jusqu'au 31 décembre 2019. Le CEC de Pala qui regroupe en son sein six guichets, compte plus de 19.000 membres adhérents avec plus de 500 millions de Francs CFA d'épargne collectés localement, indique la PCA qui informe par ailleurs que plus 590 adhérents ont reçu un crédit pour un montant de 600 millions Francs CFA pendant l'exercice écoulé.



Houa Eveline déplore cependant le comportement de certains adhérents qui refuse de rembourser honnêtement leurs crédits. A ce niveau, ce sont au moins 73 millions de Francs CFA de crédit qui demeurent impayés.