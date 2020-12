Tchad : bizutage, tentative de meurtre, perturbations, des étudiants sanctionnés

Le président de l'Université de N'Djamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a signé mardi plusieurs décisions portant exclusion définitive d'étudiants, à la suite des conseils de discipline.



Kyander Ambroise, étudiant en Licence 3 à la Faculté des Sciences juridiques et politiques est définitivement exclu pour organisation du bizutage ayant provoqué des traumatismes et perturbations des activités académiques.



Adoum Brahim Abdoulaye, étudiant en Licence 1 à la Facutlé des Sciences juridiques et politiques, est définitivement exclu pour tentative de coups et blessures volontaires.



Lakine Bienvenu, Sadambi Temarsou Ponga, Ndoyombaye William, Lagnaba Artemas, Akebo Gadji-Mor Jethro, Vounki Pallacke, Gandaye Ling-Matna Marcel, Dok-Da-Mbi Emmanuel, Allafi Louna Phines, sont exclus définitivement pour bizutage de nouvelles recrues et perturbations du processus d'inscription.



Malbou Abdallah, étudiant en Licence 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques, est définitivement exclu de l'Université de N'Djamena pour tentative de meurtre.



Djamous Moussa Nangtougou, étudiant en Licence 1, est définitivement exclu pour alerte sur le net mobilisant ses camarades au bizutage.