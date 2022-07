Tchad : blessé par balle, la prise en charge de Makaïla traine

Cela fait plus d'un mois que Mahamat a été victime d'une balle perdue qui a atteint ses parties intimes. Ce dernier réclame réparation en vain.



Sur instruction du procureur de la République, l'affaire est transférée à la Section nationale de recherche judiciaire (SNRJ), pour situer la responsabilité de l'agent de l'État qui a tiré sur Mahamat. Après l'audition des deux parties, le dossier a été transmis au commissariat central de Ndjamena pour la prise en charge.



Malheureusement, rien ne bouge, et Mahamat qui souffre de ses blessures, continue à uriner par la voie d’une sonde. Selon Haroun, le frère de la victime, le dossier est au bureau du directeur de cabinet. « Je fais des vas-et-viens, mais il est toujours absent. Une femme m'a dit qu’il faut chercher un avocat », témoigne-t-il.



La victime Mahamat explique avoir rappelé l’OPJ du SNRJ en charge du dossier, pour lui expliquer la situation. « Étonné de ce retard, il m'a dit de porter plainte contre l'agent qui m'a tiré dessus », se lamente-t-il. C'est une situation difficile à comprendre. Mais tout porte à croire que c'est une mauvaise volonté des autorités en charge du dossier.



Comment peut-on comprendre que le dossier destiné pour la signature du directeur général de la Police nationale, pour sauver une vie, dure plus deux semaines ? Pourtant, les autorités savent bien que la vie d’un citoyen n'a pas de prix. Le pire encore, depuis ses blessures, le pénis de la victime n'a plus d’érection.



Et selon le médecin en charge du dossier, il faut attendre 60 jours pour donner le résultat. Pour l’heure, la situation de Mahamat est entre les mains de Dieu.