Tchad : bonheur reporté, un film réalisé par la maison Preston Concept

En s'appuyant sur une réalité africaine, les maisons Preston Concept ont mis en lumière l'une des histoires les plus tus. Les villages et même des villes se désertent de leurs jeunes qui recherchent parfois un simple épanouissement et la paix.



Chronique et mise en oeuvre



Ce court métrage est intitulé "Bonheur reporté". Chronique de l'exode rurale en passant par l'immigration et d'autres genres de déplacements dûs aux désolations éventuelles des personnes stigmatisées par leur entourage, le court métrage a été l'objet d'une avant première le 4 septembre 2021 dans la salle de spectacle du musée national. Produite par les productions Preston Concept, cette exposition a été également une fête car non seulement c'est un tout premier film mais c'est egalement un succès en terme de mise en scène et de qualité d'image. L'équipe de réalisation n'a eu la seule motivation que la passion du cinéma car parmi eux, il n'y a pas d'expérimenté.



L'histoire du film



Il est des personnes qui rencontrent des problèmes arbitrairement et subissent le poids de la société pour des raisons souvent infondées : sorcellerie, pauvreté, héritage ou même le talent .Le film en question évoque l'histoire d'un homme parti tout furieux de son village en laissant sa femme et son enfant derrière lui après avoir été victime d'un complot (vol d'argent).



En ville, ce dernier a connu le succès et s'est construit une autre vie. Après lui, sa femme aussi stigmatisée décide de rejoindre son mari. C'est alors qu'elle se met en route toute triste, sans aucune adresse et sans aucun moyen consistant pour se nourrir et nourrir l'enfant. Le hasard la conduira à retrouver son homme en ville.



Paulin preston, l'auteur du film



Selon Paulin Preston, auteur du film, de nos jours il y a beaucoup d'africains ayant connu ces genres d'injustices les poussant à partir de chez eux, en espérant trouver la paix ailleurs. "Il est temps de mettre en lumière ces réalités qui sont récurrentes au Tchad voire globalement en Afrique", ajoute le jeune réalisateur.