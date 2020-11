Tchad : bourses d'études de Cuba, des bacheliers inquiets de l'annulation d'une liste

Des bacheliers tchadiens qui avaient été sélectionnés en juin 2020 pour la bourse d'étude à Cuba, ont adressé mercredi un courrier au chef de l'État suite à une annulation de la liste définitive.



"L'annulation de cette liste a bouleversé l'avenir de nombreux étudiants car après l'approbation de la liste, les étudiants ont pensé qu'ils iraient étudier à Cuba", explique les signataires du courrier.



"Pour étudier à Cuba, certains d'entre nous n'ont pas rejoint les études universitaires au cours de l'année écoulée et en cours (...) Soudainement, le 6 novembre 2020, vous avez dit au ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation d'exempter cette liste".



Les bacheliers demandent au Maréchal du Tchad de "revenir sur cette décision d'annuler la liste et d'évaluer les circonstances afin de trouver un compromis pour tout le monde".



Le 13 novembre 2020, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'il procède à la sélection des candidats à la formation en médecine et sciences paramédicales à Cuba, au titre de l'année académique 2020-2021.