Tchad : braconniers libyens, la société civile de Mourdi exige des poursuites judiciaires

Le 27 août 2022, des braconniers de nationalité libyenne ont réussi à entrer sans aucune difficulté dans la localité d'Erdi, département de Mourdi, avec des véhicules et armes pour réduire les ressources fauniques (mouflons, gazelles, autriches, et bien d'autres), comme si ces animaux n'ont pas droit à la protection, déplore Maître Torde Djimadoum.



"Excédés par les agissements de ces braconniers qui n'en sont pas à leur premier coup et qui ne sont pas les seuls à opérer dans la zone, les jeunes de la localité ont réussi à arrêter certains d'entre eux pour les mettre à la disposition des autorités locales", détaille Maître Torde Djimadoum.



Ayant appris leur transfert à N'Djamena, l'ADEPEM -dont l'objectif est la protection des ressources fauniques et de l'environnement- exige qu'une suite judiciaire soit réservée à cette affaire. Selon l'association, les faits reprochés à ces braconniers avec preuve à l'appui sont des infractions prévues et sanctionnées par la loi en vigueur.