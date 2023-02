Tchad : braquage à Fianga, une somme de 3 millions de FCFA volée

Dans la nuit du jeudi 9 au samedi 10 février, une agression et un braquage ont eu lieu dans le village de Deheing, situé à 10 km de la commune de Fianga dans le département de Mont Illi, au Mayo Kebbi Est. Le chef d'une famille, Yinda Timothé, a été la victime de cette attaque criminelle en compagnie de ses femmes à son domicile.



Les malfrats ont emporté une somme de trois millions de francs CFA de la victime. Lorsque M. Timothé a tenté de fuir, il a été frappé à la tête avec une machette et à la poitrine avec un bâton. Après leur crime, les criminels ont essayé de s'en prendre à un autre habitant du village en forçant la porte de son domicile. Cependant, comme la porte était solide, ils ont frappé la femme de cet habitant. Les cris des chiens et de la femme ont alerté les autres villageois, ce qui a poussé les malfaiteurs à fuir.



Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour retrouver les braqueurs.