Tchad : braquage d'un commandant de la DGRS, le gouverneur du Wadi Fira appelle à la vigilance

Le gouverneur de la province du Wadi Fira, Ahmat Abdallah Tounissi, a présenté jeudi à Biltine, le véhicule militaire appartenant à la Direction générale de la réserve stratégique, braqué le 31 août à Abéché.



La victime est un commandant de bataillon de la DGRS. L'officier a été assommé avant que son véhicule ne soit emporté. L'un des auteurs du braquage été arrêté. Il s'agit d'un policier et ex-responsable de la sureté territoriale ayant travaillé à Am Zoer.



En deux mois, trois véhicules volés ont été saisis, a indiqué le gouverneur. Il a précisé que les mesures sécuritaires seront renforcées pour protéger les personnes et les biens.



Le gouverneur Ahmat Abdallah Tounissi demande à tous les citoyens de collaborer avec les autorités pour préserver la sécurité. Il appelle à dénoncer tous les suspects afin de démanteler les cellules de malfaiteurs.



Le véhicule a été confié aux responsables de la zone de défense du Wadi Fira en vue d'être remis aux autorités habilitées du Ouaddaï.