Tchad : bravo au gouvernement pour le respect du chronogramme référendaire !

C'est la mention donnée par la Coordination de veille et de réconciliation de la jeunesse du Tchad (CVRJT), au gouvernement de Transition.



En effet, ce dernier a respecté le chronogramme de l'organisation du référendum constitutionnel fixé pour le 17 décembre, estime la CVRJT.



Un plébiscite auquel le coordonnateur national, Hara Fikaoussou Jean-Claude invite la jeunesse à participer massivement. La commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) quant à elle, est invitée à travailler dans la transparence pour "Le Tchad voulu".



Outre le référendum, Hara Fikaoussou se félicite de « la rétrocession directe des droits d'accise provenant de Moov et Airtel au compte de l'ONAJES ». Le coordonnateur salue pareillement le recrutement de milliers de jeunes à la fonction publique, ainsi que le financement de leurs divers projets.



Pour un épanouissement complet de la jeunesse, le coordonnateur de la CVRJT exhorte le gouvernement à relancer les chantiers d'infrastructures sportives et culturelles. Il sollicite par ailleurs l’allocation du fonds nécessaire au financement des projets des jeunes, et la promotion du volontariat.