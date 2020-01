Tchad : brume de poussière à Pala et ses environs, des précautions à prendre

La ville de Pala et ses environs sont envahis par une brume de poussière sèche depuis quelques jours. Cette brume touche également de nombreuses localités du Tchad. Caractérisé par une fraîcheur et une poussière blanche, ce changement de temps a une influence sur la santé humaine, indique à Alwihda Info, Dr. Gadsou Laikissam, médecin traitant à l'hôpital provincial du Mayo Kebbi Ouest à Pala.



Pour lui, les victimes directes de cette brume de poussière sont les enfants et les personnes âgées. Les infections respiratoires aiguës notamment la bronchite, et les broncho-pneumopathies sont des éléments déclencheur de l'asthme, conduisant parfois à la mort.



Afin de faire face à cette brume de poussière, Dr. Gabdsou Laisou exhorte la population à porter des habits chauds et surtout à protéger les enfants et les personnes âgées.



Du côté de la météo, la visibilité est réduite à moins d'un kilomètre. Le responsable de l'aérodrome de Pala, Mbaikoudou François, fait comprendre à Alwihda Info que ce phénomène va se prolonger pendant quelques jours. Selon lui, une autre vague passera encore, d'où la nécessité de se protéger dès que possible.



Les usagers de la route doivent également réduire la vitesse pendant la circulation, explique Mbaikoudou François.



A noter que ce phénomène n'est pas nouveau, mais beaucoup des citoyens se lamentent de la qualité de cette poussière blanche avec un goût piquant aux narines et une fraîcheur excessive de jour comme de nuit à Pala et ses environs.