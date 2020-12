Tchad : "c'est la corruption qui nous a tué. On vole, on détourne..." (Procureur Youssouf Tom)

Le procureur de la République Youssouf Tom, par ailleurs point focal de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, a pointé du doigt vendredi les conséquences dévastatrices de la corruption sur le développement. Il s'est exprimé au cours d'une table-ronde organisée par le Réseau anti-corruption au Sahel à N'Djamena.



"Si aujourd'hui l'Afrique est à la traîne, c'est du fait de la corruption", déplore Youssouf Tom.



Le procureur de la République explique qu'à ce jour, la corruption n'est pas considérée comme un délit mais une infraction. "Par rapport à la répression, auparavant on avait la Loi n°04. Cette Loi a été incorporée dans le nouveau Code pénal", indique-t-il.



Youssouf Tom estime que le fait qu'il n'y ait pas une Loi spéciale peut être sujet à réflexion. Le procureur de la République Youssouf Tom suggère à l'État d'avoir une Loi spéciale de lutte anti-corruption.



Faisant le point sur l'état de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption en comparaison avec d'autres pays, Youssouf Tom relève que "le Tchad n'a pas un organe indépendant de lutte contre la corruption". Il souligne que ce serait peut être l'occasion que l'État crée un organe indépendant de réflexion sur la corruption.



"Les petits moyens que nous avons, si nous utilisons à bon escient, on ne va pas être là. Mais c'est la corruption qui nous a tué et qui continue à nous tuer. On vole, on détourne, on investit dans les pays des blancs, et on laisse nos propres pays, nos peuples dans la merde. Dieu nous a donné tout, plus particulièrement le Tchad. C'est à nous de savoir gérer ça, d'être responsables, de privilégier l'intérêt national contre l'intérêt personnel", affirme le procureur de la République.