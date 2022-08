Tchad : "c'est une sorte d'Apartheid que nous ressentons au Sud" (mouvement FPLS au PCMT)

Le conseiller exécutif du Front pour la libération du Sud du Tchad, Kabé Bamngar, fait partie de la trentaine de mouvements politico-militaires qui a rencontré le président du Conseil militaire de transition à Doha.



"Les négociations se sont déroulées non pas sans difficultés mais on a pu quand même aboutir à un accord global", a affirmé Kabé Bamngar, dans des propos recueillis par la Présidence.



"Au président, je lui ai dit les préoccupations qui nous animent au Sud du Tchad : les problèmes des éleveurs armés qui dévastent les champs, la marginalisation du peuple du Sud, c'est une sorte d'Apartheid que nous ressentons au Sud, c'est pour ça que nous avons pris les armes. C'est un combat pour la dignité, la liberté et pour ne pas que nous soyons des citoyens de seconde zone", a expliqué le conseiller exécutif du FPL.