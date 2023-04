Tchad : campagne de dépistage des maladies non transmissibles

Ce jeudi 27 avril 2023, le Centre Hospitalier Universitaire La Référence Nationale, a procédé à la restitution de son rapport de la campagne de dépistage du projet « One Day », qui s'est déroulée en deux jours au début du mois en cours.



Présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, l'équipe du CHU La Référence a fait un état des lieux sur la situation de la santé des populations de N'Djamena, après un dépistage contre les maladies non transmissibles, opéré sur les sites du CHU-RN, le marché central, le marché de Dembé et le marché de Djiguel.



En effet, pour asseoir le volet préventif dans l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et les maladies rénales, le projet « One Day » avait pour objectif de dépister gratuitement en deux jours, sur les maladies chroniques non transmissibles, afin d'améliorer la qualité de la prise en charge de la population, a indiqué le Pr Ibrahim Hamat.



Selon lui, sur 2278 personnes dépistées, 40% avaient un problème de santé. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a appelé au renforcement de l'aspect prévention des risques de maladie qui, selon lui, constitue le premier des trois axes primordiaux des programmes du ministère en charge de la Santé publique et de la Prévention.



« Nous devons travailler sur la sensibilisation, l'alimentation et la sédentarité pour réduire le risque, car ces maladies-là sont très coûteuses en matière de prise en charge », a-t-il indiqué. Tout en mettant un accès particulier sur la dimension de la multi-sectorialité, Dabsou Guidaoussou appelle au suivi des malades, et à une intensification de cette campagne sur l'étendue du territoire.



Par ailleurs, quelques recommandations ont été formulées par l'équipe ayant mené la campagne. Sur le plan organisationnel, elle souhaite obtenir plus de temps, de préparation aux équipes de dépistage, accroître la formation du personnel, éviter ces campagnes en période de carême, de forte chaleur et la saison pluvieuse qui selon elle, impactent sur les résultats.



Sur le plan de dépistage, l'équipe du CHU-RN appelle également à élargir la campagne à l'ensemble du territoire national, rendre disponibles les fonds nécessaires aux équipes de dépistage, mettre à la disposition des équipes un statisticien pour la compilation et l'analyse des données, et enfin, scinder le programme de lutte contre les maladies non transmissibles du programme général.