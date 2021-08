Tchad : campagne de lutte contre le tabagisme et les stupéfiants à Abéché

La Fédération Ribade Al-taaoune pour le développement, en collaboration avec l'Association Citoyens Sans Frontières, a organisé une campagne de sensibilisation de lutte contre le tabagisme et la drogue le 30 août 2021 à Abéché. C'est le point focal de l'Association Citoyens Sans Frontières, Daoud Mahamat Abakar, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement des activités de sensibilisation contre le tabac, l'alcool et bien d'autres.



Dans son intervention de circonstance, il a souligné que cette caravane touchera tous les lieux publics de la ville d'Abéché afin d'éradiquer ces pratiques. La présidente de la Fédération Aïcha Hidjab et le délégué de la jeunesse et des sports, Oumar Ousmane Tabid, se sont relayés pour parler des méfaits de la consommation du tabac et d’'alcool. Pour le délégué, la jeunesse représente l'histoire d'une nation. « Si elle est désorientée, c'est toute la nation qui s'écroule », a-t-il indiqué.



Pour sa part, le troisième adjoint au maire de d’Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a affirmé qu'il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Il a conseillé la jeunesse à laisser la consommation du tabac et d'alcool, car le pays a besoin de la jeunesse pour son développement. Il a également exprimé sa reconnaissance à la Fédération Ribade Al-taaoune et Citoyens Sans Frontières, pour cette initiative louable car elle permettra de lutter contre ces produits qui nuisent à la santé.