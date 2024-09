Tchad : campagne de prévention et de lutte contre la transmission du virus de l’Hépatite B de la mère a l’enfant

L’hépatite B est une infection virale qui s’attaque au foie et peut entrainer une infection chronique). L’hépatite B constitue un problème à l’échelle mondiale et dont le Tchad n’est pas épargné. L’agent responsable de cette infection est le virus de l’hépatite B (VHB), cet agent peut causer des dommages au foie allant de simples hépatites (inflammation du foie) aux cirrhoses et carcinomes hépatiques (cancers du foie).



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que sur les 400 millions des personnes vivant avec une hépatite chronique, plus de 2/3 sont infectées par l’hépatite B. Face à ce problème, les autorités du Tchad font de cette lutte une priorité, en intégrant la vaccination contre l’hépatite B dans le programme de vaccination des enfants de 0 à 9 mois et l’élimination de l’hépatite virale en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030.



La transmission de l’hépatite B de la mère à l’enfant est une voie importante de propagation du virus. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, la prévention de la transmission mère enfant repose sur le dépistage prénatal, le traitement antiviral pour la maman, la vaccination de nouveau-né et la prise des immunoglobulines.

Le dépistage de l’hépatite B de la maman durant la première consultation prénatale par des examens sanguins, permet de connaitre le statut sérologique et réduit les risques de transmettre l’hépatite B de la mère à l’enfant.



Dans le cadre de la campagne, « Mieux vaut prévenir que guérir », de lutte contre l'hépatite B, la Fondation MAGIS invite les femmes enceintes à se faire dépister gratuitement de l'hépatite B dans les structures ci-après :

▪ Centre de santé à l'Hôpital Bon Samaritain de Walia,

▪ Hôpital Notre Dame des Apôtres à Moursal,

▪ Centre de santé Ordre de Malte de Walia.



Mamans, votre bébé peut naître sans hépatite B ! Allez dans un centre de santé et faites-vous dépister, après la naissance, n'oubliez pas de faire vacciner votre bébé selon le calendrier prénatal, qui permet d'obtenir des vaccins gratuits !



Cette initiative fait partie du projet « Pour un système de santé résilient et de qualité au pays de Toumai – SiSaTou AID 12590/09/8 » géré par la Fondation MAGIS et financé par l'Agence italienne de coopération au développement