Tchad : campagne de promotion et de renforcement de la 4ème République

Par Mariam Tchou Allatchi - 27 Mai 2018





Le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement (ADHET), Abba Daoud Nandjede a fait, ce vendredi 25 mai, au CEFOD de N’Djamena, un point de presse pour annoncer le lancement de la campagne de promotion et de renforcement de la quatrième République.



Cette campagne placée sous le signe de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et la protection de l’environnement, se déroulera le 15 juin prochain et s’étalera sur dix jours en réunissant les points focaux de l’ADHET et les organisations affiliées des régions du Moyen Chari, Mandoul, Logone Oriental, Logone occidental, Tandjilé, Mayo Kebbi Est et Ouest à Moundou pour la partie méridionale et des régions de Bahr El Gazel,Batha, Guera, Ouaddai, Sila et Salamat à Mongo.



Elle vise à promouvoir et à assurer la promotion des valeurs incarnées par la quatrième République à l’effet d’encourager les plus hautes autorités à leur mise en œuvre effective et dans l’urgence par le mécanisme d’ordonnance dont le président de la République est habilité.



Selon l’ADHET, cette procédure est la seule qui pourrait éviter la lenteur qui caractérise le mécanisme parlementaire.



La campagne permettra également de contribuer au changement de comportements en raison desquels le chef de l’Etat dit inviter chaque tchadien à opérer un changement de paradigme dans la manière de concevoir l’action politique.



Le secrétaire général de l’Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l’Environnement (ADHET), Abba Daoud Nandjede a affirmé que ces principaux changements inclus dans la quatrième République sont ceux qui mettent en avant les nouvelles valeurs de la quatrième République qui peuvent contribuer au renforcement de la bonne gouvernance, de l’unité nationale et de la protection de l’environnement. Il a souligné que ces nouvelles valeurs sont entre autres le renforcement de la démocratie, la justice sociale, la garantie de l’Etat de droit, la réorganisation de la vie politique et associative et le renforcement de la bonne gouvernance.





