Tchad : campagne de proximité contre le mariage d'enfants et les mutilations génitales au Ouaddaï

Après cela, dans tous les cantons sillonnés, la parole a été donnée au chef de service de protection et de développement de l’enfant, Mahamat Tahir Ahmat, suivi du chef de service de l'action sociale, Mahamat Adam Ahmat, ainsi que le chef de service des personnes handicapées et âgées.



La campagne s'est focalisée sur les conséquences du mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines. S'en est suivi des échanges sur l’importance de l’acte de naissance, la scolarisation des filles et leur maintien à l’école.



La photocopie de la loi n° 29 interdisant les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines a été remise aux participants pour une large vulgarisation.



Plus de 2000 participants ont pris part à ces différentes séances de sensibilisation y compris un grand nombre de femmes.