Tchad : campagne de reboisement à Bitkine dans le cadre de la semaine de l'arbre

Dans le contexte de la Semaine de l'Arbre, la Fédération des Banques de Céréales du Guera (FBCG), en collaboration avec la Délégation Provinciale de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Guera, a organisé une cérémonie de lancement de la campagne de reboisement à Bitkine, dans le département d'Abtouyour.



La cérémonie a été présidée par le Secrétaire Général du département d'Abtouyour, Boinde Madjitoloum Timothé, en présence du Délégué de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Guera, Ahmat Kachallah Kasser, ainsi que de responsables administratifs, de chefs traditionnels, religieux et du Curé de la Paroisse Saint-Paul de Bitkine.



Un grand nombre de la population de Bitkine a également participé à l'événement pour exprimer leur soutien aux organisateurs de cette cérémonie.