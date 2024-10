Tchad : campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination contre la PPR et la PPCB

Le ministère de l’Elevage et de la Production animale, lors d’une conférence de presse, a lancé ce 15 octobre 2024 la campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination contre deux maladies graves qui menacent le cheptel tchadien, notamment, la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).



« Ces maladies continuent de représenter une menace sérieuse pour les petits ruminants et bovin, impactant négativement non seulement la santé, mais aussi les moyens de subsistances des éleveurs, de communautés et de l’économie en générale », a souligné le Pr Abderahim Awat Atteib, ministre de l’Elevage.



Cette campagne vise à sensibiliser, informer et conscientiser afin de mobiliser les éleveurs à l’échelle nationale pour qu’ils puissent comprendre l’importance de la vaccination de leurs animaux. Dans son allocution, le ministre a affirmé que, la vision projetée est de vacciner 26 millions de têtes de petits ruminants et 6 600 700 têtes de bovins.



Pour atteindre ces objectifs, l’effort de tous s’avère nécessaire notamment, les éleveurs, agro-éleveurs, les autorités administratives locales, les leaders traditionnels et religieux, ainsi que les acteurs impliqués dans la sensibilisation. Durant les échanges, le ministre a invité les hommes de média à se joindre à l’équipe pour la réussite de cette campagne.



Il a souligné l’importance du rôle que jouent les médias dans la diffusion des informations qui touchent une audience très large. Il a également salué le rôle que jouent les partenaires techniques et financiers. Quelques questions d’éclaircissement ont été posées par les hommes des médias notamment, les inondations qui constituent un souci d’accès dans certaines zones, la durée de la sensibilisation, les difficultés liées aux couloirs de transhumance.



Face aux préoccupations des hommes de médias, le ministre a affirmé que les stratégies sont envisagées pour affronter ces différents problèmes. Selon le ministre, l’engagement aux côtés des équipes de sensibilisation et de vaccination est un facteur clé pour la réussite de cette campagne de sensibilisation de proximité ainsi pour la campagne de vaccination.