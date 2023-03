Tchad : campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination en masse des animaux

Dr. Nodjimadji Rirabe, Secrétaire générale adjointe du Ministère de l'élevage et des productions animales et cheffe de mission, explique que cette campagne de sensibilisation a pour but d'encourager les éleveurs à faire vacciner leurs animaux. Une fois vaccinés, les vaccinateurs marquent les animaux pour les identifier et pour éradiquer les maladies d'ici 2030 sur le territoire tchadien.



Allamine Abakar, chef du village, a commencé la vaccination dans son village il y a plus de trois mois et les villageois ont accepté sans réticence.



Après le village de Chabakari-Matchonderi, la délégation s'est rendue dans le village voisin de Boulalati pour inspecter l'évolution de la vaccination. La secrétaire générale adjointe du Ministère et le Directeur adjoint de la santé ont également prêté main forte aux vaccinateurs.