Tchad : campagne de vaccination contre la fièvre jaune lance à Kelo

Ce jeudi 27 juin, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane a lancé la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, dans la province de la Tandjile.



C'est au cours d'une cérémonie qui a eu lieu dans le 4ème arrondissement de la ville de Kelo. Intervenant en premier lieu, le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo demande aux délégués des arrondissements, aux chefs des quartiers et carrés, de faciliter les tâches aux agents vaccinateurs.



Le délégué sanitaire de la Tandjile, Dr Adjibera, pour sa part, relève que la fièvre jaune est une maladie mortelle. Il se manifeste par le jaunissement des paumes de la main, de la plante des pieds et des yeux. Puis, arrive la phase de complication qui se manifeste aussi par les vomissements, la diarrhée et puis la mort.



Il termine en disant qu'il n'y a pas un soin approprié pour cette maladie, sauf la prévention. Ainsi donc, il appelle toute la population de la Tandjile à sortir massivement pour se faire vacciner, et aussi dormir sous une moustiquaire.



Lançant officiellement les activités de cette campagne qui se déroulera du 27 juin au 03 juillet 2024, le représentant du gouverneur de la Tandjile, Doud Souleymane Ousmane, a révélé que le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du chef de l'État, a mis à la disposition de la population tchadienne ce vaccin pour son bien-être.



Doud Souleymane Ousmane s'engage à soutenir l'équipe jusqu'à la fin de l’opération. Il faut signaler que ce vaccin immunise le corps pendant 10 ans. Il est à noter que le préfet est la première personne à se faire vacciner, suivi du MCD de Kelo, le délégué, le SG du département, le sous-préfet de Kelo rural, et tous les chefs des services civils et militaires de la Tandjile-Ouest.