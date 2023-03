Tchad : campagne de vaccination contre les maladies animales au Batha

Cette campagne de vaccination a pour objectif de tirer les leçons des campagnes précédentes afin de proposer des stratégies adéquates pour une meilleure campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB dans la province. Ainsi, 540 doses de vaccin PPR et 175 000 doses de vaccin contre la PPCB seront acquises et réparties dans l'ensemble de la province du Batha.



Le délégué de l'élevage et de la production animale, Dr Aminou Mamoudou Bello, a rappelé que la Péripneumonie Contagieuse Bovine est considérée comme l'un des fléaux ayant touché le bétail. Selon lui, la campagne de vaccination nécessite une large participation des services de terrain et une étroite collaboration de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre des activités de la campagne qui pourraient aider à atteindre l'objectif d'amélioration durable de la santé animale.



Lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, a vivement remercié l'engagement des autorités de Transition, en particulier le président de Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, à travers le Gouvernement de Transition, qui accorde une place de choix à la prévention et à la lutte contre les maladies animales. Le secrétaire général a également salué l'appui des partenaires dans tous les programmes de développement du secteur de l'élevage.