Tchad : candidat au COST, Idriss Dokony Adiker se veut ambitieux pour le sport

Le général Idriss Dokony Adiker souligne que le COST, partenaire des Fédérations internationales sportives, constitue une composante du Mouvement Olympique qui est placé sous la conduite du Comité International Olympique (CIO).



Le COST a pour mission de promouvoir, de développer et de défendre les intérêts du mouvement olympique dans notre pays, conformément à la Charte olympique. Et il a pour rôle de : diffuser et propager les principes fondamentaux et les valeurs de l'olympisme, assurer le respect de la Charte olympique, encourager le sport de haut niveau ainsi que le sport pour tous, agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport. Cette institution a une grande importance dans le développement du sport en général et les différentes disciplines sportives en particulier.



Auparavant, le général a eu privilège d'assumer des fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de président du COST. Son retour en lice après avoir été à la tête de cette institution est « fondamentalement motivé par sa profonde passion pour le sport et la ferme volonté de rattraper les erreurs et les défaillances constatées ». « Ma candidature à la présidence du COST est inspirée par une nouvelle vision visant à entreprendre un changement radical pour soutenir les fédérations et associations en les dotant des moyens pour des actions de promotion », affirme Idriss Dokony Adiker. Cette candidature est dans une démarche de construction collective pour l’avenir du mouvement, défend-t-il. Son plan d'action pour les quatre prochaines années est ambitieux et prendra en compte les aspirations de toutes les fédérations et associations nationales Sportives.



Le futur Bureau exécutif qui sera élu mettra un accent particulier sur la gouvernance pour rendre efficaces les actions tout en impliquant au maximum les fédérations et associations sportives. Il œuvrera à renforcer la transparence et la représentativité du genre conformément aux directives du ClO. A la cruciale question de l'autonomie du mouvement sportif, le futur Bureau exécutif répondra par des actions de mobilisation des ressources destinées à la rendre effective, en remettant le sport au cœur de l'éducation des enfants, apporter de la visibilité à toutes les fédérations, sans oublier le renforcement de la coopération avec la fédération paralympique.



Sur le partenariat fédéral, le COST sera au service des fédérations en ciblant les enjeux clefs de leur développement, notamment la formation des cadres et techniciens, l'octroi de subventions administratives, le soutien de leurs initiatives en matière de développement de leurs disciplines et l'organisation des séminaires éducatifs pour une utilisation optimale des programmes de la solidarité olympique.