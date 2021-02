Tchad : candidat de l'Alliance Victoire, l'UNDR évoque une "mascarade"

Le parti UNDR de Saleh Kebzabo a estimé mardi que la désignation de Maître Bongoro Théophile en tant que candidat unique de l'Alliance Victoire pour la présidentielle d'avril 2021 est une "mascarade". Deux candidats s'étaient manifestés pour représenter l'Alliance : Saleh Kebzabo de l'UNDR et Maître Bongoro Théophile du PRET. Ils ont obtenu respectivement cinq voix et neuf voix.



"Le Conseil national statutaire (CNS) qui s'ouvrira à partir du 12 février prochain à N'Djamena, prendra des résolutions définitives sur la question de la candidature de l'UNDR à l'élection présidentielle d'avril 2021", a indiqué Célestin Topona Mocnga, le 1er Vice-président chargé de la communication et des relations extérieures, porte-parole de l'UNDR.



"Soyez rassurés, la direction du parti ne vous décevra pas. (...) L'UNDR est un édifice pétri d'expériences et se bât pour une vraie alternance avec l'unité de l'opposition", a affirmé Célestin Topona Mocnga.



Un peu plus tôt, le comité de soutien à l’UNDR des départements de Lac Léré, Mayo Binder et El Ouaya a déclaré être surpris de la "mise en scène orchestrée par les partis politiques de l’Alliance Victoire".



Selon eux, “ce choix ne reflète aucune crédibilité, et la personne désignée ne remplit nullement les critères préétablis par ladite Alliance”.



Le scénario le plus probable est que Saleh Kebzabo décide de se retirer de l'Alliance Victoire -composée d'au moins 16 partis- pour se présenter sous la bannière de son parti UNDR.