Tchad : carton rouge à toute discrimination à l'égard des femmes

Dans le pays, 3 femmes sur 10 sont victimes de violence physique dont 66,7% de la part de leurs maris ou partenaires, alors que 28,4% de femmes sont mariées avant l'âge de 15 ans.

Le ministère en charge des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat et le Bureau de l'UNFPA/Tchad, ont organisé une conférence de presse relatif à un briefing sur l'action de réseau de la renaissance africaine et de la diaspora, le mercredi 09 février 2022, dans les locaux de l'UNFPA.



L'objectif de cette conférence est de présenter un carton rouge à toute catégorie de discrimination et de violence à l'égard des filles et femmes, et d’éliminer toute forme de violence faite aux femmes. Elle était animée conjointement par Mbaigolmem, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, Dr S. Hounton, représentant de l'UNFPA/Tchad et le Dr Djibril Diallo, président directeur général d’African Renaissance and Diaspora Network (ARDN).



En prélude au 08 mars, le gouvernement tchadien, l'UNFPA, en collaboration avec African Renaissance and Diaspora Network (Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora), entendent lancer une large campagne de sensibilisation et de communication contre les violences faites aux filles et femmes, à travers le sport (qui a une grande capacité de mobilisation). Le secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, précise que 3 femmes sur 10, soit 29,9%, sont victimes de violence physique à un moment quelconque, depuis l'âge de 15 ans, dont 66,7% de la part de leurs maris ou partenaires. 28,4% de femmes sont mariées avant l'âge de 15 ans.



Selon lui, ces chiffres prouvent à suffisance, l'urgence d'accélérer la sensibilisation et l'appui d'ARDN qui vient à point nommé, au moment où le monde entier s'inscrit dans la vision génération égalité des Nations-Unies. Djibril Diallo explique qu'ARDN est une organisation de bienfaisance humanitaire. Elle a signé plusieurs institutions onusiennes qui interviennent à ce sens.



L'ARDN lutte contre la mortalité maternelle, pour l'insertion des femmes aux instances de la transition au Tchad et enfin, contre les violences basées sur le genre. A travers le sport, l'ARDN entend donner carton rouge à toute sorte de discrimination à l'égard de femmes. Faut-il le rappeler, le sport est une école de la vie, il est bon pour la santé et contribue valablement au développement économique en attirant les investisseurs, dans divers secteurs. D’ici la coupe du monde qui se tiendra au Qatar sous l'égide de la FIFA (partenaire), l’action vise à mobiliser un maximum de signatures pour contrecarrer les violences faites aux femmes.



En terme d'impact, ce projet doit s'étendre sur une période de 12 mois, grâce à une convention et cahier de charges gouvernement-ARDN et facilitera la mobilité des étudiants et des universitaires, ainsi que les partenariats entre les entreprises et médias américains à travers la mobilisation des ressources et le potentiel de la diaspora.



Il s'agira également de créer des passerelles en terme de jumelages entre les mairies des Etats-Unis et celles du Tchad, conclut le secrétaire d'État. Le coup d'envoi est prévu pour le 11 février 2022 à l'hôtel de l'amitié (Kembeski).





