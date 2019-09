Tchad : "ce n’est pas par gaieté de cœur que nous avons fermé des instituts", David Houdeingar

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, David Houdeingar, s’est félicité du grand enthousiasme ce vendredi au stade Idriss Mahamat Ouya pour la célébration de la remise des parchemins aux lauréats de la 6ème promotion « Emeraude de la 4ème République ».



« C’est vraiment une célébration car pour la toute première fois qu’un monde fou est drainé au stade pour participer à la cérémonie de délivrance des diplômes. Cet événement inédit doit exciter la jeunesse aux études supérieures », a déclaré le ministre.



4 établissements sélectionnés pour l'inscription au CAMES



Le ministre a présenté ses encouragements à l’Université Emi Koussi et quelques établissements supérieurs privés pour « l’effort qu’ils ont fourni en répondant aux exigences académiques requises ». Il a indiqué que « grâce à cela nous avons sélectionné 4 parmi eux pour les recommander aux inscriptions au CAMES. Il s’agit de l’Université Hec Tchad, l’Université Emi Koussi, l’Université Toumai et l’Université Africaine des Managements en espérant que d’ici 2022, elles auront achevé le processus d’inscription. »



Le ministre revient sur la suspension d'établissements



David Houdeingar a profité de la tribune pour préciser que « ce n’est pas par gaieté de cœur que nous avons eu à fermer quelques instituts et mis en demeure d’autres. Beaucoup d’encres et de salives ont coulé au sujet du désordre qui régnait dans les institutions éducatives. »



« Mon collègue de l’éducation et moi avions décidé de prendre les taureaux par les cornes pour procéder au toilettage afin de donner au système éducatif sa lettre de noblesse d’antan. Et nous demanderons à ceux qui voudraient accompagner le gouvernement dans cette politique de se conformer selon la règle de l’art », a ajouté le ministre de l’Enseignement supérieur.



Il a émis le souhait que les « survivants pourront se dédouaner et les qualifiés s’amélioreront davantage », tout en rappelant que le président Idriss Déby « insiste sérieusement sur l’amélioration du système éducatif tchadien car l’avenir de ce pays en dépend. »



« Il nous faut une bonne formation. La bonne formation permet de donner une perspective différente dans notre vie, une meilleure compréhension du monde inhérent à la prise de décisions pour atteindre ses objectifs dans de meilleures conditions. En même temps nous sommes conscients que les établissements publics quel que soit la quantité d’étudiants et élèves à enrôler ne pourront jamais les absorber tous. D’où la nécessité de création des établissements privés mais dans les normes », a-t-il souligné.