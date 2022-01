Tchad : "ce pays a établi le mensonge comme règle de vie", Dr. Masra Succes

Le président du parti Les Transformateurs, Dr. Succes Masra, s'est exprimé ce 4 janvier au cours d'un point de presse, au lendemain de l'annonce par l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) que le stade Idriss Mahamat Ouya ne pourra être mise à disposition du parti pour un meeting en raison de travaux de réfection.



Dr. Masra Succes a annoncé qu'une marche aura bien lieu le 8 janvier malgré le refus de mise à disposition du stade.



"Les jeunes tchadiens ont comme héritage le chômage. Les diplômés aussi chôment et sont rongés par des termites", s'indigne le leader des Transformateurs.



"Vous ne pouvez pas opposer un argument de bonne foi face à des gens qui ont une mauvaise volonté et qui ont fait du mensonge leur ADN. Cette année 2022 est une année de vérité. La meilleure manière de marcher c’est marcher. Nous allons tenir notre meeting le 8 janvier", affirme Dr. Succes Masra.



Le parti juge incompréhensible que le parti attende la veille pour informer que le stade est en chantier. Pour les Transformateurs, il s'agit d'un chantier prématuré orchestré de toutes pièces.