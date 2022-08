Tchad : ce qu'il faut retenir du discours à la nation du PCMT

Dans son discours, le président de la transition a estimé qu'un "important pallier a été franchi dans le processus de transition" et qu'il "faut maintenir le cap".



Mahamat Idriss Deby promet une nouvelle foi un dialogue sans tabou, assurant que "toutes les questions d'intérêt national seront mis sur la table du dialogue".



Il annonce, dans les jours qui suivent, "un acte qui consacrera la souveraineté du dialogue national inclusif dont les décisions seront exécutoires"



"Nous sommes face à notre responsabilité devant l'histoire, la responsabilité de parler des questions pendant longtemps évitées, restées tabou (...) la responsabilité de prendre des décisions difficiles et des choix assumés", affirme le chef de la transition. Il évoque également "la responsabilité de fonder les bases d'un État moderne".



"62 ans après l'accession à l'indépendance internationale, qu'est-ce qu'on a fait ? Notre pays a connu tant de troubles", estime Mahamat Idriss Deby, reconnaissant à demi mot un échec de la gouvernance durant les différents régimes qui se sont succédés.



Mahamat Idriss Deby appelle à la sagesse et au dépassement de soi pour "donner de l'espoir aux tchadiens qui ont tant enduré dans la résignation". Il lance "une fois de plus un sincère appel à l'endroit des frères politico-militaires, encore sceptiques, à reconsidérer leur décision en vue de saisir cette opportunité historique" du dialogue national.



Le chef de la transition demande la contribution des partenaires du Tchad afin de réussir une transition inclusive et exemplaire.