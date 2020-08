Tchad : "ce qui bloque dans la plupart de nos exportations c'est le problème des normes"

Selon la ministre, "maintenant ce qui bloque dans la plupart de nos exportations c'est le problème des normes. Nos produits ne sont pas bien emballés, nos produits ne respectent pas les mesures sanitaires et phytosanitaires."



Achta Ahmat Breme a ajouté que "si nous avons des structures qui sont capables de nous aider à respecter les normes internationales, c'est déjà un plus. C'est un atout qu'il faudrait saisir pour développer plus et exporter."



Quel rôle pour l'ATNORM ?



L'ATNORM a, entre autres, pour mission de sensibiliser les opérateurs économiques et le public en général à l’importance des normes et de la qualité ; participer au processus d’harmonisation des normes au niveau de la région et au niveau international ; et représenter les intérêts nationaux dans les milieux de la normalisation régionale et internationale.



L'ATNORM aura un rôle en matière de métrologie, à travers la conservation et la maintenance des étalons de mesure afin de rassurer la traçabilité des mesures aux étalons internationaux.



En matière de certification de produits, celle-ci sera gérée par l’ATNORM en s’appuyant sur les services des laboratoires existants. La certification des produits sera volontaire pour les entreprises qui souhaiteraient avoir une preuve de conformité aux normes de leurs produits. Cette certification volontaire devrait inspirer plus de confiance dans la qualité des produits certifiés.