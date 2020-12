Tchad : célébration avec faste de la fête du 1er décembre à Ngoura

C’est le rocher de Ngoura qui a servi de cadre à cette festivité. Toutes les couches socioprofessionnelles de Hadjer-Lamis, ainsi que les hommes politiques et les différentes délégations ont marqué de leur présence cette commémoration. Le président du comité d'organisation, le préfet de Ngoura, Béchir Mahamat Béchir, a souhaité la bienvenue à Mme le gouverneur et les différentes délégations venues pour la circonstance. A Haroun Piston un complexe moderne a été réquisitionné pour héberger les délégations. Pour le préfet, le département de Ngoura renferme les Tchadiens de tous les horizons, qui s'acceptent dans le vivre-ensemble et la paix.



A l'occasion de cette manifestation festive, deux motions ont été adressées : l’une à l’endroit du Maréchal du Tchad, lue par Mahamat Adam, et l'autre à l’attention des forces de défense et de sécurité, celle-là lue par Boukar Sanda. Dans son allocution de circonstance, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr Haoua Outman Djamé a remercié le jeune département de Ngoura, pour avoir abrité la cérémonie. Dr Haoua Outman Djamé a cité plusieurs réalisations du régime en place, qui sont entre autres, l'électrification des certaines villes, la construction d’un dépôt pétrolier, les infrastructures sanitaires, les infrastructures dans le monde rural, le bitumage des route et d'autres projets nouvellement lancés. Elle a exhorté les populations Hadjer-Lamisoises à soutenir davantage les actions du président de la République, dans la lutte contre le terrorisme et le Covid-19.



Enfin, Dr Haoua Outman Djamé a exhorté les populations à collaborer avec les forces de sécurité, afin de dénoncer toute action déstabilisatrice. « Le mode de vie actuellement insufflé par le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, renforcera sans nul doute notre jeune démocratie et consolidera davantage la paix et la cohésion nationale », a conclu Dr Haoua Outman Djamé. Et c’est dans une ambiance bon enfant que la cérémonie commémorative du trentième anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, dans la province de Hadjer-Lamis, a pris fin à Ngoura.