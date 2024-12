Tchad : célébration de la JIM édition 2024 au ministère des Affaires étrangères

Placée sous le thème, « Jeunes, femmes et mobilité climatique : Donner la parole aux concernés », la Journée Internationale des Migrants (JIM), édition 2024, est célébrée ce mercredi 18 décembre 2024 au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration Africaine, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale.



Dr François Batalingaya, coordonnateur résident du Système des Nations-Unies, par ailleurs coordonnateur humanitaire au Tchad, a insisté sur le bienfondé d'une migration, qui dit-il, si elle est sûre, ordonnée, et régulière, peut-être non seulement un puissant moteur de développement socio-économique pour le pays d'accueil, mais aussi et surtout, pour le pays d'origine.



Sylvia Ekra, directrice régionale de l'Organisation Internationale des Migrations (OIM), a indiqué que le Tchad en tant que seul pays champion du pacte mondial en Afrique centrale en matière des migrations, est un partenaire essentiel de l'OIM, qui fait preuve d'un leadership régional remarquable sur les questions migratoires.



Elle a également annoncé que son Organisation a décidé d'octroyer des bourses d'études aux étudiants tchadiens, pour encourager la recherche sur la mobilité climatique. Fatimé Aldjiné Mahamat Garfa, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, a pour sa part, souligné que chaque migrant a droit à une vie digne, à la sécurité et aux opportunités qui lui permettront de s'épanouir.



Pour la secrétaire d'État Fatimé Aldjiné, le Tchad en tant que pays champion en matière des migrations, s'est engagé à mettre en œuvre des politiques inclusives qui visent à valoriser les contributions des migrants, car dit-elle, il est impératif de créer un environnement favorable à l'intégration sociale et économique de ces populations.



Il convient de noter que la célébration de la Journée Internationale des Migrants, édition 2024 a été organisé par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Organisation Internationale des Migrants (OIM).