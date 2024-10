TCHAD Tchad : célébration de la Journée du volontariat français autour du thème de la Francophonie

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 11 Octobre 2024



Cet événement se veut un espace de rencontres, d'échanges et de réflexions autour des enjeux de l'engagement des jeunes, ainsi que du rôle essentiel que jouent les volontaires.

Ce jeudi 10 octobre 2024 était marqué par la 13ème édition de la Journée du volontariat français, célébrée au sein du campus de médecine de l'Université de N'Djamena.



Le lancement des travaux a été présidé par David Doudjim Beoungar, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération internationale, en présence du directeur général de l'Agence Nationale de Volontariat au Tchad, du doyen de la faculté des sciences de la santé, du représentant régional de France Volontaires en Afrique centrale et de l'Est, du 1er conseiller de l'ambassade de France au Tchad.



Le thème retenu pour cette édition est : « Le volontariat comme vecteur de promotion de la Francophonie : une dynamique collective de solidarité et de partage de valeurs culturelles, éducatives et sportives ». Il est à noter que la Journée du Volontariat Français est l'événement phare annuel de France Volontaires et de ses Espaces Volontariats, pour mettre particulièrement en lumière, valoriser et promouvoir les volontaires et le volontariat.



Au regard de l'existence d'un programme dédié et de la tenue du sommet de la Francophonie en France début octobre 2024, la JVF de cette édition s'articule autour du thème de la Francophonie et du lien entre le volontariat et la Francophonie. France Volontaires au Tchad souhaite également ajouter le sous-thème de l'éducation, afin de mettre en lumière les acteurs institutionnels ou issus de la société civile qui contribuent activement à la promotion de la langue française, et favorise l'accès à l'enseignement.



Instaurée en 2010, dans l'objectif de commémorer le lancement officiel de la plateforme France Volontaires par les autorités françaises, la JVF est depuis lors organisée dans les pays d'intervention des Espaces Volontariats. À travers cette célébration, l'engagement de milliers de Français et la solidarité internationale sont mises en valeur. En plus de célébrer l'engagement citoyen et solidaire à travers le monde, la JVF est aussi l'occasion de mettre en lumière les initiatives des acteurs locaux.



Parmi les grands enjeux de l'action de France Volontaires et du volontariat international d'échange et de solidarité, la Francophonie occupe une place importante. Nombreux sont les volontaires mobilisés sur des missions qui font vivre et avancer la Francophonie, aux quatre coins du monde. Les volontaires français et internationaux incarnent une Francophonie généreuse, ouverte sur le monde, et porteuse de solutions aux grands défis de notre temps.



En effet, cet événement, monté en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ambassade de France au Tchad, l'Agence Nationale de Volontariat au Tchad et l'Organisation Internationale de la Francophonie, se veut un espace de rencontres, d'échanges et de réflexions autour des enjeux de l'engagement des jeunes, ainsi que du rôle essentiel que jouent les volontaires et, plus largement, les jeunesses dans la promotion des valeurs de solidarité, de diversité culturelle et de développement communautaire.





