Tchad : célébration de la Tabaski à Roro avec la participation du gouverneur

À l’instar des autres musulmans du Tchad et du monde entier, les fidèles musulmans de la sous-préfecture de Roro ont célébré la Tabaski le 28 juin 2023.



La célébration a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général de division Ousmane Brahim Djouma. Cette fête de la Tabaski, également connue sous le nom de « fête du mouton », a attiré un grand nombre de fidèles musulmans à l'école publique de Roro.



Lors de son sermon, l'Imam de la grande mosquée de Roro, Saleh Al-Habib, a souligné que cette fête religieuse devrait inciter tous les musulmans à réfléchir sur leurs actions en faveur de la paix et de la coexistence.



Selon lui, un bon fidèle musulman doit nécessairement promouvoir l'unité, la paix et être en mesure de pardonner à son prochain. Il a exprimé sa gratitude et ses félicitations au gouverneur de la province du Moyen-Chari, pour avoir célébré cette fête religieuse de manière appropriée.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a appelé tous les musulmans de la sous-préfecture de Roro à être des exemples, des hommes porteurs de paix et à s'ouvrir aux autres confessions religieuses. « La paix doit résider dans nos cœurs afin de préserver l'unité nationale », a déclaré le général de division Ousman Brahim Djouma.