Tchad : célébration de la fête du 1er décembre en grande pompe en province (vidéo)

À l'instar des autres villes du Tchad, la ville d'Abeché célèbre en grande pompe l'édition 2019 de la fête nationale de la liberté et de la démocratie. Cette journée est particulièrement marquée par la mobilisation en masse des populations civiles mais aussi des militaires qui sont sortis pour célébrer cette fête spéciale à la place de l'indépendance d'Abeché.



Au programme de la cérémonie, des défilés militaires ainsi que des défilés de nombreuses écoles de la localité pour honorer ce 1er décembre 2019.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a remercié les populations d'Abeché pour leur présence massive. Il a salué les réalisations faites par le président Idriss Deby Itno au Tchad en général et dans la province du Ouaddaï en particulier.



Il a, entre autres, cité la réalisation de nombreux chantiers dont l'hôtel 3 étoiles, le barrage d'Abougoudam mais aussi les projets en cours tels que la rénovation de la pelouse synthétique du stade municipal d'Abeché et le bitumage de l'axe Adré-Abeché-N'djamena.