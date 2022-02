Tchad : célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer

Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée ce 04 février 2022. A cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Ismael Barh Bachar a fait hier une déclaration.



Placée sous le thème : « Tout le monde mérite l’accès à des soins contre le cancer », l’édition de cette année met l’accent sur l’accès aux services de santé en matière de lutte contre le cancer et marque le début d’une campagne de trois ans qui vise à sensibiliser le monde entier au cancer et à ses impacts en particulier les citoyens les plus vulnérables.



Le Dr Ismael Barh Bachar a précisé que la communauté internationale contribue à asseoir des services en matière de prise en charge du cancer au Tchad qui a amorcé un décollage majeur pour développer dans un délai raisonnable, des véritables initiatives en matière de lutte contre le cancer. C’est dans cette optique que le projet de construction d’un centre de cancérologie de haute gamme bien équipé, basé à N’Djamena est en voie de réalisation.



Depuis quelques temps, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers le Programme National de Lutte contre le Cancer est en train de travailler d’arrache-pied pour rendre accessible les services de prise en charge de cancer. Il a ajouté qu’avec les agences du système des Nations Unies, les partenaires au développement, le Programme est entrain aussi d’asseoir des stratégies de développement des potentialités en étendant ses activités et services sur toute l’étendue du territoire dans le moyen terme.



Il développera par la même occasion un cadre partenarial dans lequel la formation des agents de la santé et la qualité de prise en charge des patients seront aisées grâce à l’accompagnement des pouvoirs publics, des partenaires techniques et financiers et de la société civile.



La stratégie la plus efficace de prévention contre le cancer consiste en la vaccination contre le papillome virus humain, par le vaccin dit anti-HPV. Ce traitement préventif contre le cancer du col de l’utérus, concerne précisément les jeunes filles. Ce vaccin permettra au Tchad de s’arrimer sur les objectifs fixés par les Nations Unies, pour éliminer le cancer du col de l’utérus à l’horizon 2030, a tenu à rappeler le Dr Ismael Barh Bachar.