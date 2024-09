Tchad : célébration de la naissance du Prophète Mohammed à Sarh

Sous l’initiative du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari a commémoré hier après-midi, à la Maison des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, la naissance du Prophète Mohammed.



En effet, la salle des spectacles de la Maison des Arts et de la Culture était pleine à craquer pour cette fête. Jeunes, adultes et enfants, tous habillés en blanc et souriants, sont venus écouter la parole de Dieu à travers le Prophète Mohamed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui.



A l’occasion, le secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, Ousmane Hissein a, dans sa prédication, loué le courage du Prophète Mohammed, avant de dire qu’il a une grande foi et qu’il est une personne sage, un grand conseiller.



Le vice-président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, Check Mahamat Alhabib Yaya, a déclaré pour sa part que la religion musulmane prône la paix, la tolérance et le bon vivre ensemble. Le préfet du Barh-Kôh, Oumar Ali Naninan, a félicité le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Moyen-Chari, pour la réussite de cette cérémonie.



Il a ensuite conseillé aux frères musulmans de cultiver la paix dans leur environnement, élément essentiel et gage d’un développement d’une nation comme le Tchad. Il a enfin exhorté les membres dudit Conseil, à avoir l’œil sur leur progéniture et de les inscrire à l’école. Car, devait-il conclure, bientôt ce sera la rentrée des classes. Aussi, va-t-il conseiller à la jeunesse de laisser les mauvaises pratiques qui nuisent à leur santé.



Il faut signaler que les temps forts de cette commémoration sont la lecture du Saint Coran, les prédications de la parole de Dieu, les louanges du Prophète Mohammed.