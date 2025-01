Tchad : célébration des 20 ans du Lycée-Collège Saint Joseph de Kelo par grande une messe

Le Lycée-Collège Saint Joseph de Kelo a marqué d'une pierre blanche, le vingtième anniversaire de son existence, le mardi 07 janvier 2025. Cet établissement catholique, fondé en 2005 par le diocèse de Laï, a vu défiler de nombreuses générations d’élèves, toutes unies par les valeurs d’éducation et de foi.



C'était à travers une messe célébrée par l'ordinaire des lieux, Mgr Nicolas Nadji Bab, évêque du diocèse de Laï, en présence du gouverneur de la province de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi, et d’un public enthousiaste regroupant anciens élèves, parents, autorités locales et membres de la communauté éducative.



La célébration a débuté par des louanges et des prières, instaurant une ambiance solennelle et festive. Ce moment spirituel a été suivi par plusieurs interventions qui ont enrichi le programme de la journée. L'évêque du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab, dans son homélie de circonstance, marque une dimension particulièrement touchante alors qu'il a abordé le thème des différentes formes de familles, et leur impact sur l'éducation des enfants.



Avec sagesse, il a rappelé que l’établissement se veut un cadre bienveillant où chaque élève peut évoluer, indépendamment de son origine familiale.



Le proviseur, Blaise Guy Kameni, a ouvert le bal des discours.Dans son allocution, il a évoqué les réalisations du Lycée-Collège au cours de ces deux décennies, soulignant les défis surmontés et les succès académiques des élèves.



Vangtou Abdoulaye Areizou, président du comité directeur et ancien élève de l’établissement, a également partagé ses souvenirs de l'époque. Sa passion et son engagement envers le Lycée-Collège ont inspiré les jeunes présents, leur rappelant que chaque élève a le potentiel de réaliser de grandes choses, peu importe les obstacles.



La cérémonie s’est finalement clôturée par le mot du gouverneur, Adoum Moustapha Brahimi, qui a salué les efforts de l’établissement pour l'éducation des jeunes, et leur préparation à devenir des citoyens responsables. Il a également encouragé les enseignants et le personnel administratif à continuer d'investir dans l'avenir des élèves.



Cet événement mémorable a permis de célébrer non seulement les 20 ans du Lycée-Collège Saint Joseph, mais aussi l'héritage d'éducation, de foi et de communauté qu'il incarne. Grâce à l'implication de tous, cet établissement continuera de briller dans la Tandjile, en forgeant les générations futures.