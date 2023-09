Tchad : célébration des 70 Ans d'engagement de la Jeunesse évangélique africaine

Le Révérend Pasteur Tao Vaileck Elysée, Président National du Bureau Général des Églises Évangéliques du Tchad (BGEET), a animé un point de presse ce 25 septembre 2023 à l'Église Évangélique Tchadienne 7 francophone de Kelo. Cette conférence de presse était organisée à l'occasion du 70e anniversaire de la Jeunesse Évangélique Africaine (JEA) et portait sur les réalisations de la JEA depuis sa création en 1953 jusqu'à nos jours.



Le Révérend Pasteur Tao Vaileck Elysée a souligné que la JEA est née au sein de l'Église Évangélique grâce au ministère fructueux de Mlle Beulah Carpenter. Ce mouvement interconfessionnel a été dirigé par plus de neuf coordinateurs, dont deux femmes, et a laissé une empreinte indélébile en formant et inspirant des centaines de personnes qui ont influencé la société et l'Église à l'échelle internationale.



Interrogé sur la raison de célébrer les 70 ans d'existence de la JEA, le Révérend Pasteur Tao Vaileck Elysée a expliqué que, d'un point de vue biblique et théologique, les 70 ans symbolisent la durée de vie humaine, l'intervention de Dieu parmi son peuple et la recherche de sens parmi la jeune génération. Cette célébration permet également de compter et de mettre en avant les bienfaits de Dieu pour la nouvelle génération, tout en espérant en une purification de l'Église et de la société face aux multiples crises et événements.