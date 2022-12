Tchad : célébration du 1er décembre à Pala

La 32èmejournée de la liberté et de la démocratie a été commémorée ce 01 décembre 2022 à Pala.



En effet, une cérémonie de prise d'armes marquant cette journée a eu lieu à la place de l'indépendance de Pala, sous l'autorité du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang.



Quelques militants du MPS de la province se sont mobilisés pour marquer leur présence et donner un cachet particulier à cet événement de portée historique.



Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts, et défilé des militaires, sont les temps forts de la cérémonie de ce jeudi 1er décembre 2022 à Pala, dans le chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest.