Tchad : célébration du 79ème anniversaire de la Journée des Nations-Unies

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 24 Octobre 2024





Dans le cadre de la commémoration du 79ème anniversaire de la Journée des Nations-Unies, le ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, en partenariat avec le bureau de coordination de système des Nations-Unies, a organisé ce 24 octobre 2024, une cérémonie officielle pour marquer cette Journée.



C’était dans la salle multimédia du ministère des Affaires étrangères sous le thème : « Ensemble relevons le défi de l'avenir, pour un monde prospère au- delà de 2030 ».



Cette cérémonie a vu la présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, du coordonnateur résident du système des Nations-Unies au Tchad, de la sous-secrétaire général de l'ONU, des personnalités, ainsi que les chefs des missions diplomatiques résident au Tchad.



Dans son allocation, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, François Batalingaya explique que la 79ème Assemblée générale de l'ONU tenue en septembre dernier à New-York, était l'occasion pour les dirigeants mondiaux d'adopter un Pacte pour l'avenir qui comprend un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures.



Le pacte couvre un large éventail de thèmes, notamment la paix et la sécurité, le développement durable, les changements climatiques, la coopération numérique, les droits humains, l'égalité des sexes, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la transformation de la gouvernance mondiale.



Le coordonnateur résident du système des Nations-Unies souligne que le pacte numérique mondial, annexé au Pacte pour l'avenir, constitue le premier accord international majeur sur la régulation de l'intelligence artificielle (IA). II explique également qu'en ce moment où le monde célèbre cette Journée, le Tchad est touché par les pires crises d'inondations, au vu du nombre des provinces touchées et de quelques 2 millions de personnes affectées.



« Les Nations-Unies et leurs partenaires ne pouvaient pas restées indifférents, face à une telle catastrophe », a-t-il affirmé. En effet, le coordonnateur a profité de l'occasion pour annoncer aux participants de la présence des bailleurs et partenaires financiers des projets de consolidation de la paix au Tchad qui séjourne ici depuis le 20 octobre. La délégation est conduite par Mme Élizabeth Spehar, sous-secrétaire général de l'ONU, chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix (PBSO).



Le ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah estime pour sa part que le Tchad est honoré de célébrer cette 79ème Journée des Nations-Unies, il a mis l'accent sur le droit international garanti par les Nations-Unies, relevant son importance sur le plan sécuritaire dans les pays du monde. Abderaman Koulamallah explique que l'attachement du Tchad, dans les Nations-Unies, est un attachement indéfectible.



II a également profité de l'occasion pour avoir une pensée particulière à l’endroit des jeunes. C’est ainsi qu'il déclare en ces termes : « Comment pouvons-nous construire une société juste, équitable, une société qui va se pérenniser, si on ne fait pas confiance en la jeunesse ».



Enfin, cette cérémonie a été marquée également par la visite des stands qui sont ouverts au public. II est important de souligner que les activités de la célébration de la Journée des Nations-Unies qui coïncide avec l'arrivée au Tchad de la sous-secrétaire des Nations-Unies dureront deux jours.





