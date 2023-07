Tchad : célébration du bac endeuillée, un appel à la responsabilité des jeunes

La soirée de célébration a été marquée par des comportements irresponsables et dangereux. Combien de parents ont permis à leurs enfants de sortir avec leurs amis à bord de voitures surchargées, se penchant par les fenêtres et les portières pour parader dans les rues ? Combien de parents ont autorisé leurs enfants à monter sur des motos et à faire des acrobaties dangereuses sur les routes ? Et combien de parents ont essayé de retenir leurs enfants à la maison pour partager ce moment de joie ensemble, en leur offrant quelques sucreries et en leur donnant des conseils ?



Malheureusement, de nombreux jeunes diplômés ne sont pas rentrés chez eux hier soir. Leur célébration s'est transformée en tragédie lorsque certains ont perdu la vie dans des accidents de la circulation, des chutes mortelles de motos ou des affrontements violents.



Cette réalité douloureuse nous force à réfléchir. Les parents portent une part de responsabilité dans l'inconscience de leurs enfants. Ils doivent s'engager à éduquer leurs enfants sur les dangers de l'irresponsabilité lors de la célébration des résultats du baccalauréat.



Il est impératif que nos autorités prennent des mesures appropriées pour prévenir ces pertes tragiques de vies humaines, en mettant en place des actions de sensibilisation avant même l'annonce des résultats du bac.



Les associations de jeunes, comme la H5 Academy, sont également interpellées pour jouer un rôle actif dans la sensibilisation des lycéens et des lycéennes sur les risques encourus lors de cette période de célébration. Nous devons tous unir nos forces pour prévenir de tels drames.



La situation actuelle plonge notre nation dans une profonde tristesse. Il est inacceptable de voir tant de vies perdues, de rêves brisés et d'espoirs anéantis.



Face à cette réalité, il est crucial que nous prenions conscience des dangers et que nous agissions pour protéger nos jeunes. La célébration du bac ne doit pas se transformer en deuil national.



Mahamat Hassane Moustapha, Coordonnateur de H5 Academy, lance un appel à la sensibilisation et à l'action. Nous devons tous nous mobiliser pour mettre fin à cette tragédie récurrente qui vient assombrir ce moment de joie et de réussite pour nos jeunes. La sécurité et le bien-être de nos enfants doivent être une priorité absolue.



Il est temps d'agir, ensemble, pour prévenir de tels drames et offrir à nos jeunes diplômés un avenir prometteur.