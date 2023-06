Tchad : cérémonie conjointe de remise de parchemins aux départements de biologie et de géologie de la FSEA

Les lauréats du premier cycle de licence de l'université de Ndjamena, de la faculté des sciences exactes et appliquées (FSEA), ont organisé ce vendredi 2 juin, une cérémonie de remise de parchemins au stade de Diguel. Les lauréats sont essentiellement du département de biologie et celui de géologie.



Cette cérémonie conjointe des étudiants de la FSEA a connu la présence des responsables de la FSEA, les enseignants et les parents et amis de lauréats. Nimane Abel Gali, président du comité d'organisation de cette cérémonie, a dans son discours, remercié au nom des lauréats, tous ceux et celles qui ont pris part à cette cérémonie marquant la remise de leurs diplômes de licence.



Il n'a pas manqué de remercier les responsables des différents niveaux de la faculté des sciences exactes et appliquées, et leurs enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant leurs études au premier cycle à l'université. Dans son allocution de circonstance, le représentant de lauréats, Doubragne Mogoye a extériorisé sa joie et celles de ses camarades lauréats en ce jour de remise de parchemins.



Il a par ailleurs, au nom de ses camarades, adressé ses vifs remerciements à leurs parents qui les ont inscrits à l'école dès leur bas âge, et à leurs enseignants du maternel, jusqu'à l'université. Doubragne Mogoye a exhorté leurs cadets de ne plus insulter qui que ce soit. Il a enfin demandé aux enseignants de revoir leurs systèmes d'évaluation pour que les prochaines promotions rayonnent davantage. Et aux étudiants d'éviter le terme "killer" et de mettre de l'eau dans le vin.



Dr Mahamat Nour Addallah, parrain de la promotion a aussi exprimé sa joie d'avoir choisi pour cette promotion 2021-2022. Il a qualifié ce jour de spécial pour lui. Dr Mahamat Nour Addallah a rappelé aux lauréats que dans la vie de chacun d'eux, cette journée marque le début de leur entrée dans la vie professionnelle. Il a ensuite félicité les lauréats d'avoir fourni des efforts pour parvenir au terme de leurs études, malgré plusieurs années de grève.