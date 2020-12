Tchad : cérémonie de prise d'armes à Abéché pour la fête du 1er décembre

La place de l'indépendance de la ville d'Abéché a abrité mardi la cérémonie de commémoration du 30ème anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie.



Tous les responsables des services déconcentrés de l'État ont pris part à l'évènement, en présence de militants du MPS, partis alliés et d'opposition ainsi que les élèves des différents établissements de la ville.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, a été accueilli par le commandant de zone n°2 Ousmane Deby. Il a ensuite déposé un gerbe de fleurs au monument dédié à la mémoire des martyrs.



La prise d'armes des différents corps de sécurité et le défilé civil ont mis un terme à la cérémonie.