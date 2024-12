Tchad : cérémonie grandiose à Malagha pour honorer la naissance du Prophète

Le village de Malagha dans le canton Bidio, département du Guéra, a célébré le 1er décembre 2024, avec éclat la naissance du Prophète Mohamed (Paix et Bénédictions sur Lui). Sous la présidence du sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, et en présence du conseiller national Abdelkhader Abdramane Koko, la cérémonie a rassemblé des responsables administratifs, religieux, coutumiers et une foule de fidèles venus de N'Djamena et des villages environnants.



L'Imam Issakha Adoum, président du comité d'organisation, a ouvert les festivités en remerciant les participants. Le cheikh Oumar Fadil, président du haut conseil islamique de Niergui, a ensuite pris la parole pour souligner l'importance de célébrer la naissance du Prophète, évoquant la signification profonde de cet événement.



Durant la cérémonie, plusieurs dignitaires religieux ont offert des prêches et des enseignements, renforçant le message de paix et de fraternité. En clôture, le sous-préfet Kosso a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et a appelé à la prière pour la paix et la cohabitation pacifique, illustrant ainsi les valeurs de partage et de respect qui caractérisent la province du Guéra.