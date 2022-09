Tchad : "certaines communautés cherchent à imposer leurs coutumes, même si elles sont contraires à la loi"

Ahmed Bartchiret, participant au dialogue national, estime que certaines communautés cherchent à imposer leurs coutumes, au mépris de la loi et de la religion.



"Ce qui pose problème c'est l'existence d'une justice parallèle considérée par plusieurs communautés comme cherchant à s'imposer. Ce problème touche surtout la communauté musulmane où certains cherchent à imposer leurs coutumes, même si elles sont contraires à la loi et à la religion", explique Ahmed Bartchiret, dans le même sens que plusieurs autre intervenants.



Selon lui, "il y a lieu d'établir clairement une hiérarchie des normes. La coutume ne peut qu'à la limite suppléer la loi et non l'inverse. Cette situation est liée à la faiblesse de l'autorité de l'État et au manque de confiance en nos juridictions. Il faut une justice indépendante. Pour qu'elle le soit, il faudrait revoir le statut du Conseil supérieur de la magistrature qui ne doit pas dépendre de l'exécutif et qui doit gérer de la carrière de tous les magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège".