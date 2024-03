Tchad : certaines familles traversent un calvaire pendant le Ramadan

La rupture du jeûne pendant le Ramadan nécessite des aliments nutritifs et de qualité, mais de nombreuses familles défavorisées ont du mal à satisfaire ces exigences en raison de leur faible pouvoir d'achat.



Malgré l'exonération des taxes sur les produits alimentaires par le gouvernement, le coût de la vie augmente pendant le Ramadan. Les commerçants augmentent les prix sur les marchés, ce qui rend difficile pour certaines familles l'accès aux produits de base tels que la farine pour la bouillie ou la viande et le poisson pour les repas. L'achat de fruits comme les pastèques, les oranges ou les bananes devient également un luxe pour ces familles.



De plus, avec l'augmentation du prix du carburant, même l'achat de glace pour se rafraîchir devient un luxe pour certaines familles, les privant ainsi d'une source d'hydratation essentielle.



Pendant cette période difficile, de nombreuses personnes expriment leur souffrance et appellent à l'aide. Ibrahim, un homme d'une quarantaine d'années, exprime sa détresse alors qu'il peine à subvenir aux besoins de sa famille. Il appelle le gouvernement et les personnes de bonne volonté à aider les familles démunies pendant cette période difficile. D'autres personnes se plaignent de ne même pas avoir accès au sucre pour leur bouillie.



En cette période de Ramadan, le gouvernement est invité à veiller à ce que les prix des denrées alimentaires restent abordables sur les marchés afin d'alléger le fardeau des nombreuses familles précaires. L'esprit de partage prôné par l'islam doit guider toutes les personnes de bonne volonté à aider ceux dans le besoin pendant cette période cruciale.