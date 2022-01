Tchad : "certaines personnes sont ennemis du développement", Djimet Clément Bagaou

L'investisseur et ex-député estime que certaines personnes sont ennemies du développement et ne veulent pas que son projet de marché et d'agence de voyage prospère.



"Les ennemis qui veulent maintenir le peuple tchadien dans la précarité, ne veulent pas que des jeunes, femmes et personnes nécessiteuses puissent avoir leur autonomie pour subvenir à leurs propres besoins. Devant cet acte, nous ne devons pas garder le silence, nous devons informer l'opinion pour ces violations des droits humains. Le droit de l'alimentation, le droit de la vie et de l'habitat sont consacré par la loi fondamentale", affirme Djimet Clément Bagaou.



​Le promoteur se dit surpris de ce volt-face et pense que la raison de la révocation de l'autorisation d'occupation du domaine public est ailleurs. "C'est la concurrence déloyale", dit-il.



"Est-ce que nous appartenons tous à ce pays ? Il serait difficile d'avoir une réponse. Il est difficile d'imaginer que ce pays appartient à tous les tchadiens mais à une catégorie de personnes, juste à quelques malhonnêtes qui sont au service de la manipulation", déplore Djimet Clément Bagaou.



Il appelle à une prise de conscience et met en garde ceux qui sont aux postes de responsabilités avec des "esprits diaboliques" pour "faire du mal aux autres".