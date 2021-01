Tchad : "ces mesures ne sont pas populaires (...) Mais le gouvernement n'a pas d'autres choix"

"Face à une situation exceptionnelle, que doit faire le gouvernement ? En toute responsabilité, le gouvernement n'a d'autres choix que d'agir et d'agir vite parce qu'il y a urgence. C'est en ce sens que le 31 décembre dernier, le décret a été pris par le gouvernement pour réaffirmer certaines mesures qui sont encore en vigueur, renforcées par d'autres mesures et muscler le contrôle dans le respect des mesures barrières".

"II faut être honnête et sincère, ces mesures ne sont pas populaires, elles sont même pénibles pour les citoyens les plus fragiles socialement. Mais le gouvernement n'a d'autres choix que de décider et de prendre ces mesures", a déclaré lundi Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.Selon le ministre, "les vieilles mauvaises habitudes ont repris leur cours normal" :"Ce décret ne souffre d'aucune ambiguïté et ne comporte aucune mesure inédite", affirme Dr. Adboulaye Sabre Fadoul. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un confinement de la population mais de la ville de N'Djamena (absence de liaisons avec les autres provinces). "Dans ce décret, il n'y a pas une nouvelle mesure qui n'a pas été appliquée à un moment donné depuis la survenue de cette pandémie", indique le ministre."Ce décret doit être appliqué dans son intégralité. (...) Nous avons assisté à son élaboration donc nous sommes bien placés pour parler de son interprétation", souligne Dr. Abdoulaye Sabre. Il revient sur les propos du coordonnateur de l'action gouvernementale, Kalzeubé Payimi Deubet qui a évoqué la semaine dernière un "confinement total".