Tchad : ces populations à ne plus plaindre

Les esprits sont toujours sous le choc de l'impitoyable fusillade et éventrement d'innocents nourrissons, de mères allaitantes dans La Nya Pendé, à Bara II dans le Mandoul. Mais ces âmes vraisemblablement insensibles du Logone oriental et Mandoul, plus surprenant, n'ont brandi aucune pancarte dénonçant ces carnages à répétition et réclamant justice. Elles ont bien laissé l'occasion au chef de la junte annoncer (non sans hypocrisie) que les coupables seront impitoyablement châtiés. Tant mieux, il fallait panser les cœurs saignant par les mots avant la prochaine élection à laquelle on sera incontestablement candidat. Qu'à cela ne tienne !



Une autre incongruité non des moindres est que ces âmes indifférentes se sont rassemblées sous la bannière de

"diplômés sans emplois" pour souhaiter une chaleureuse bienvenue au chef de la junte.



Les assassinats, le chômage ne révoltent visiblement pas. Mieux, c'est Mahamat Déby et des thuriféraires qui passeront des nuits paisibles car le scénario qu'ils redoutaient (être conspués) ne s'est pas produit.